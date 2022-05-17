Японія надала Україні 100 млн доларів фінансової допомоги

Японія підписала кредитну угоду з Україною на суму 100 мільйонів доларів, пропонуючи фінансову допомогу. Допомога фінансуватиметься спільно зі Світовим банком і включена до бюджету уряду України, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це пише Japan Today.

Кредит також спрямують на сприяння інститутам демонополізації та боротьби з корупцією. Угода між країнами була укладена після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив у квітні, що Японія збільшить загальний обсяг кредитів Україні на гуманітарні потреби до 300 мільйонів доларів.