Болгарії потрібно 2 роки для відмови від нафти з РФ – прем'єр

Болгарія хоче, щоб для неї зробили виняток у разі прийняття Європейським союзом ембарго на російську нафту в рамках нових санкцій, позаяк країна не зможе відмовитися від поставок протягом найближчих двох років, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков.

За словами глави болгарського уряду, державі буде потрібно два роки на те, щоб диверсифікувати свої поставки нафти за рахунок нафтопроводу, який буде побудований спільно з Грецією.

Пєтков після розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте зазначив, що залежність Болгарії від російської нафти становить 95%.

"Ми вже відмовилися повністю платити за російський газ і фінансувати режим Путіна, але на будівництво нафтопроводу потрібен час - два роки" , - заявив він.

Пєтков також додав, що зараз обговорюється можливість придбання акцій в грецьких портах.