"Укрзалізниця" призначила один евакуаційний рейс на сьогодні

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційного поїзда на вівторок, 17 травня. Компанією був призначений на сьогодні додатково тільки один рейс, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Евакуаційний поїзд на 17 травня

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

У компанії також зауважили, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути скориговані. Так, громадянам рекомендують стежити за інформацією, яка публікується на сайті УЗ.