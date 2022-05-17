"Укрзалізниця" призначила один евакуаційний рейс на сьогодні
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційного поїзда на вівторок, 17 травня. Компанією був призначений на сьогодні додатково тільки один рейс, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Евакуаційний поїзд на 17 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
У компанії також зауважили, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути скориговані. Так, громадянам рекомендують стежити за інформацією, яка публікується на сайті УЗ.