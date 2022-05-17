В Іспанії зіткнулись два поїзди

В іспанській провінції Барселона зіткнулись два поїзди. Внаслідок інциденту загинула одна людина, 85 дістали ушкодження, повідомляє Новое время.

Зазначається, що поїзд з вантажем добрив зійшов з колії на під'їзді до станції Сант Буа де Лобрегат та врізався у кабіну пасажирського поїзда, який від'їжджав від вокзалу.

Загинув машиніст пасажирського поїзда. Більшість постраждалих дістали легкі травми, дев’ятьох людей госпіталізували.

Наразі правоохоронні служби з’ясовують, що саме стало причиною аварії.