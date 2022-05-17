В Іспанії зіткнулись два поїзди

В Іспанії зіткнулись два поїзди
Фото: Pixabay

В іспанській провінції Барселона зіткнулись два поїзди. Внаслідок інциденту загинула одна людина, 85 дістали ушкодження, повідомляє Новое время.

Зазначається, що поїзд з вантажем добрив зійшов з колії на під'їзді до станції Сант Буа де Лобрегат та врізався у кабіну пасажирського поїзда, який від'їжджав від вокзалу.

Загинув машиніст пасажирського поїзда. Більшість постраждалих дістали легкі травми, дев’ятьох людей госпіталізували.

Наразі правоохоронні служби з’ясовують, що саме стало причиною аварії.

Новини

Популярні теми форуму

analytics