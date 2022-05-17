Борель: Рада міністрів ЄС затвердила оборонну допомогу для України

Рада міністрів ЄС на засіданні в Брюсселі затвердила виділення Україні четвертого траншу допомоги на суму 500 мільйонів євро для закупівлі військового обладнання та забезпечення права на самооборону, повідомляє Укрінформ.

Про це під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Ми зважили всі шляхи фінансової підтримки на тлі погіршення гуманітарної ситуації, перед фактом фінансових потреб в період війни та для повоєнного відновлення країни і, головним чином, для того, щоб захищати себе.

Ми погодилися надати (Україні – ред.) додаткові 500 мільйонів євро з Європейського Фонду Миру для поставок зброї. Ми розпочали з 500 мільйонів євро і зараз вже досягли суми два мільярди. Це лише верхівка айсберга, тому що дуже багато роблять самі країни-члени, не питаючи про фінансову компенсацію. Це набагато більше за ці два мільярди" , - сказав Боррель.

Він нагадав, що Європейський Фонд Миру не входить до бюджету ЄС, він формується за рахунок внесків від країн-членів та призначений для фінансування безпекових операцій Євросоюзу.

Високий представник ЄС зауважив, що сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, яка була присвячена ситуації в Україні, відбулася за участю міністрів закордонних справ України й Канади. В ході засідання європейські урядовці запевнили Дмитра Кулебу в підтримці та у намірі продовжувати допомогу Україні у її боротьбі проти російської агресії.