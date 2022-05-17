Боррель: Немає жодного зв'язку між євроінтеграцією України і Західних Балкан

Між процесами євроінтеграції країн Західних Балкан, що триває роками, і вступом до ЄС України, а також Грузії та Молдови немає жодного прямого зв'язку, заявив Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За його словами, Європейська комісія вивчає запити на отримання статусу кандидата в члени союзу від України, Грузії та Молдови, та "дуже швидко, за нашими стандартами", представить свою думку.

"Я кажу "дуже швидко", тому що процедури такого роду тривають роками" , - уточнив Боррель.

Так, додав він, кожна з країн-кандидатів проходить через формальну процедуру: отримання, заповнення та надання анкети-опитувальника про готовність до членства в Євросоюзі, а також виконання обов'язкових критеріїв. Після цього Єврокомісія на їх підставі повинна розробити свою думку щодо такого подання.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливу схожість процесів вступу України та країн Західних Балкан, Боррель наголосив, що у випадку з нашою державою даний етап "був здійснений зі швидкістю світла, якщо порівнювати з іншими процесами".