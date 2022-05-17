У Курській області РФ заявили про перестрілку поблизу кордону з Україною

Голова Курської області РФ Роман Старовойт заявив﻿, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

"Сьогодні, близько п'ятої ранку, з великокаліберної зброї було обстріляно прикордонне село Олексіївка у Глушківському районі" , - йдеться в повідомленні.

За його словами, пошкодження отримали три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи, постраждалих немає.