У Курській області РФ заявили про перестрілку поблизу кордону з Україною
Голова Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".
"Сьогодні, близько п'ятої ранку, з великокаліберної зброї було обстріляно прикордонне село Олексіївка у Глушківському районі", - йдеться в повідомленні.
За його словами, пошкодження отримали три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи, постраждалих немає.
"Вогнем у відповідь наших прикордонників обстріл швидко придушений. На місці в деталях інциденту вже розбираються фахівці", - додав він.