Розвідка Британії: РФ посилить бомбардування для наступу на Донбасі

Російські війська можуть удатися до ще частіших артилерійських бомбардувань. Оскільки вони не хочуть ризикувати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту, і в той же час намагаються відновити наступ на Донбасі.﻿ Про це, із посиланням на пост Міністерства оборони Великобританії у Twitter, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"У Чернігівській області на північ від Києва приблизно 3500 будівель було зруйновано або пошкоджено під час залишеного намагання Росії просунутися до української столиці. 80% збитків завдано житловим будинкам" , - ідеться в повідомленні.

Як пояснюють у розвідці Британії, масштаби цієї шкоди вказують на готовність Росії застосувати артилерію проти населених районів.

"Росія, імовірно, удалася до все більшої залежності від невибіркового артилерійського бомбардування через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати регулярно літаючи бойовими літаками за межами своєї лінії фронту. Тож найближчими тижнями РФ, імовірно, продовжить сильно покладатися на масовані артилерійські удари, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі" , - з'ясували в розвідці.