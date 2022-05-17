Vodafone підрахував витрати на відновлення інфраструктури

Мобільний оператор Vodafone Україна підрахував скільки коштуватиме відновлення інфраструктури, повідомляє Новое время.

Відновлення знищеної війною інфраструктури коштуватиме мобільному оператору Vodafone Україна більш ніж 1,5 млрд грн. Про це СЕО оператора Ольга Устинова розповіла в інтерв'ю Liga.net.

Водночас Устинова наголосила, що ця сума не є остаточною. До неї входять як руйнування, і недоотриманий дохід.

Так, Vodafone Україна втратив 400 000 абонентів, які залишили Україну у березні, та надав безкоштовні послуги на 560 млн грн.

За словами Устінової, атаки окупантів на телеком-інфраструктуру часто були навмисними. Зокрема, російські військові розстрілювали базові станції, підривали гранатами силові кабелі.

В даний час не працює менше 10% мережі компанії.

Нагадаємо, що за підсумками січня-березня 2022 року мобільний оператор Vodafone Україна скоротив чистий прибуток на 42% - до 515 млн грн . Водночас доходи оператора зросли на 10% - майже до 5,2 млрд грн.