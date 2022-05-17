США заявили про успішне випробування гіперзвукової ракети

США заявили про успішне випробування гіперзвукової ракети
Фото: U.S. Air Force

Американські військові здійснили успішний випробувальний запуск прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A. Про це, з посиланням на ВПС США, повідомляє Корреспондент.

Запуск було здійснено 14 травня з бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress біля південного узбережжя Каліфорнії у рамках програми Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Стверджується, що швидкість ракети AGM-183A вп'ятеро перевищила швидкість звуку.

Керівник програми озброєнь ВПС США бригадний генерал Хіт Коллінз назвав результати випробування "великим досягненням".

У заяві зазначено, що ракета AGM-183A "розширить можливості завдання точкових ударів, дозволяючи завдавати швидких ударів у відповідь по добре захищених наземних цілях".

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