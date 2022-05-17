США заявили про успішне випробування гіперзвукової ракети

Американські військові здійснили успішний випробувальний запуск прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A. Про це, з посиланням на ВПС США, повідомляє Корреспондент.

Запуск було здійснено 14 травня з бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress біля південного узбережжя Каліфорнії у рамках програми Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Стверджується, що швидкість ракети AGM-183A вп'ятеро перевищила швидкість звуку.

Керівник програми озброєнь ВПС США бригадний генерал Хіт Коллінз назвав результати випробування "великим досягненням".