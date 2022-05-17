Генштаб: РФ втратила в Україні 27,9 тис. військових
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 27 900 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1235 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,
- артилерійських систем – 578 (+1) од,
- РСЗВ - 198 (+3) од,
- засобів ППО - 90 (+1) од,
- літаків – 201 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9),
- крилатих ракет - 97 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од,
- спеціальної техніки - 43 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються.