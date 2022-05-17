Генштаб: РФ втратила в Україні 27,9 тис. військових

Генштаб: РФ втратила в Україні 27,9 тис. військових

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 27 900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1235 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,
  • артилерійських систем – 578 (+1) од,
  • РСЗВ - 198 (+3) од,
  • засобів ППО - 90 (+1) од,
  • літаків – 201 (+1) од,
  • гелікоптерів – 167 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9),
  • крилатих ракет - 97 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од,
  • спеціальної техніки - 43 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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