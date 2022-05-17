МЗС Канади: Захід має звільнити українську пшеницю

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що західні країни мають діяти швидко, щоб допомогти Україні експортувати зростаючі запаси зерна, яке не може бути відправлене через вторгнення Росії та блокаду портів, повідомляє Європейська правда.

"Зрозуміло, що для нас те, що відбувається зараз у плані потенційної продовольчої кризи, пов'язане з війною Росії проти України. Але нам потрібно зробити більше, щоб показати країнам Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, що ми готові ділитися рішеннями" , - сказала Жолі.

Вона попередила про необхідність протистояти глобальній продовольчій кризі, що посилюється.

"Мільйони тонн зерна застрягли в Україні. Нам потрібно переконатися, що ми звільняємо українську пшеницю та відправляємо її до європейських портів для відправлення" , - сказала міністр.

Жолі сказала, що Канада, яка є одним з найбільших експортерів зерна у світі, готова направити вантажні судна, а також експертів, у тому числі інспекторів із зерна, щоб допомогти перемістити українські запаси в пункти призначення по всьому світу.

"Ми готові відправити канадські контейнеровози, щоб переконатися, що зерно можна буде відправити до Єгипту, Лівану та багатьох інших країн. І це одна з тих розмов, які я інтенсивно вела до ЄС… особливо з Румунією" , - сказала вона.

Жолі у понеділок перебувала у Брюсселі для участі у дипломатичних зустрічах з офіційними особами та колегами з країн ЄС.

Вона взяла участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ як гостя разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.