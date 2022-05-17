Луганська ОВА: окупанти обстріляли лікарню у Сєверодонецьку

Минулої доби російські окупанти обстріляли два корпуси лікарні в Сєвєродонецьку Луганської області і завдали авіаударів у районі Попасної. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Унаслідок обстрілів у Луганській області поранено трьох людей, десять загинули.Серед поранених жителі Гірського, Золотого та Борівського.

Зафіксоване влучання в будівлю Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання "Імпульс". Також у Сєвєродонецьку зруйновано магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську, додав Гайдай.

Щонайменше два авіаційні удари нанесли росіяни по селах Попаснянської громади, руйнувань зазнали житлові будинки.

Під артилерійський обстріл потрапили Гірське та Золоте, пошкоджено будинки.