Луганська ОВА: окупанти обстріляли лікарню у Сєверодонецьку
Минулої доби російські окупанти обстріляли два корпуси лікарні в Сєвєродонецьку Луганської області і завдали авіаударів у районі Попасної. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Унаслідок обстрілів у Луганській області поранено трьох людей, десять загинули.Серед поранених жителі Гірського, Золотого та Борівського.
Зафіксоване влучання в будівлю Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання "Імпульс". Також у Сєвєродонецьку зруйновано магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську, додав Гайдай.
Щонайменше два авіаційні удари нанесли росіяни по селах Попаснянської громади, руйнувань зазнали житлові будинки.
Під артилерійський обстріл потрапили Гірське та Золоте, пошкоджено будинки.
"Штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога – чисельні", - повідомив Гайдай.