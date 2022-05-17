ПК "Південь": на Миколаївщині збили ракету

У небі над Миколаївською областю українські військові збили ворожу крилату ракету.

Про це йдеться у повідомленні﻿ Повітряного командування "Південь".

"Вночі, 17 травня, у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку" , – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ракета летіла в напрямку західних регіонів України.