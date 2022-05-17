ПК "Південь": на Миколаївщині збили ракету
У небі над Миколаївською областю українські військові збили ворожу крилату ракету.
Про це йдеться у повідомленні Повітряного командування "Південь".
"Вночі, 17 травня, у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що ракета летіла в напрямку західних регіонів України.