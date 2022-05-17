Сумська ОВА: РФ випустила п'ять ракет по Охтирці

Близько п'ятої години ранку 17 травня по Охтирці на Сумщині було завдано ворожого ракетного удару, є щонайменше п'ятеро поранених. Про це повідомив﻿ очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждало чимало приватних будинків.

"Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка" , - написав Живицький.