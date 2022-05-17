ОК "Південь": Росія вивела в Чорне море 7 десантних і 4 ракетні кораблі

Російська Федерація вивела в Чорне море 7 десантних і 4 ракетні кораблі.Про це повідомляє у Facebook речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Корабельне угруповання ворога з 4 ракетних кораблів та 7 десантних продовжує тримати блокаду судноплавства, загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту" , - йдеться в повідомленні.

Вогнем реактивної артилерії ЗСУ знищили склад пально-мастильних матеріалів. Також знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72, та іншу броньовану техніку ворога.