ОП: сьогодні Зеленський проведе переговори з Макроном та Шольцем

У вівторок, 17 травня, президент України Володимир Зеленський проведе телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні в президента заплановано дві важливі розмови з ініціативи саме наших партнерів. Це розмови з канцлером Шольцем та з президентом Макроном. Протягом дня ці розмови відбудуться" , - наголосив він.

Сибіга додав, що протягом поточного тижня Зеленський також вестиме переговори, спрямовані на посилення обороноздатності України та її економічну підтримку, а також на посилення санкційного тиску на РФ.