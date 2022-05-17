Радник мера: у Маріуполі зберігається режим тиші

У Маріуполі поки що зберігається режим тиші. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, вчора російські сили ще намагалися штурмувати «Азовсталь», але потім розпочалися переговори.

"Вчора вранці ще були обстріли і були спроби штурмувати по землі. Але потім пішли перемовини. Наскільки я розумію, був оголошений режим тиші і поки він, наскільки нам відомо, не порушується жодною стороною" , – розповів Петро Андрющенко.

Водночас він утримався від коментарів щодо евакуації з міста захисників "Азовсталі".

"Давайте наберемося терпіння, з часом будуть подробиці. Ще не все завершилося" , – сказав Андрющенко.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вночі 17 травня підтвердила початок евакуації українських військових з "Азовсталі". У Генштабі ЗСУ повідомили, що заходи щодо порятунку оборонців, які залишаються на території "Азовсталі", тривають.