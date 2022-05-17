Нацбанк хоче повернутися до плаваючого валютного курсу – Шевченко

Національний банк України розглядає можливість повернення до плаваючого валютного курсу для підвищення стабільності на ринку, повідомляє Новое время.

Про це глава НБУ Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun.

"Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом’якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутись до режиму плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок" , — сказав Шевченко.

Він зазначив, що відхилення ринкового курсу від офіційного, зафіксованого на початку війни, є незначним.

Після початку російського вторгнення НБУ призупинив роботу валютного ринку України та зафіксував курс на рівні 29,25 грн/$. З 14 квітня НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту населенню.