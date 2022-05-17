Шольц про війну в Україні: швидкого кінця поки що не видно

На сьогоднішній день не видно швидкого завершення війни Росії проти України. Оскільки російська сторона не робить кроків щодо досягнення мирної угоди. Про це, із посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини Олафа Шольца в програмі RTL-Direkt, пише Александр Мороз, РБК-Україна.

За його словами, президент Росії Володимир Путін не має виграти цю війну.

"Це наша мета, але далі цієї мети не йдуть. Зважаючи на те, що це ядерна держава, це була б абсолютно неправильна мета", – заявив Шольц.

Він наголосив, що особисто ставив Путіну питання про те, як довго триватиме війна.