Шольц про війну в Україні: швидкого кінця поки що не видно
На сьогоднішній день не видно швидкого завершення війни Росії проти України. Оскільки російська сторона не робить кроків щодо досягнення мирної угоди. Про це, із посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини Олафа Шольца в програмі RTL-Direkt, пише Александр Мороз, РБК-Україна.
За його словами, президент Росії Володимир Путін не має виграти цю війну.
"Це наша мета, але далі цієї мети не йдуть. Зважаючи на те, що це ядерна держава, це була б абсолютно неправильна мета", – заявив Шольц.
Він наголосив, що особисто ставив Путіну питання про те, як довго триватиме війна.
"Якщо так буде продовжуватися, врешті-решт загине тільки більше людей і буде зруйновано більше сіл, міст і селищ. Ось чому війна має закінчитися швидко. Але для цього потрібне рішення від Росії погодитися на угоду з Україною. Гармати мають замовкнути, а Росія – вивести свої війська. Проте, поки що такого розвитку, на жаль, не видно”, – додав Шольц.