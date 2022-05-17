У Києві прощаються з Леонідом Кравчуком

У Києві 17 травня прощаються з першим Президентом України Леонідом Кравчуком. Він помер 10 травня у віці 88 років, повідомляє 24 Канал.

Церемонія прощання розпочалась о 11:00 в Українському домі, що на вулиці Хрещатик, 2.

Труну з першим президентом України заносили військові. Під час цього лунала "Мелодія ля-мінор" Мирослава Скорика.

На церемонію прощання з першим президентом України прийшло безліч людей, щоб ушанувати його пам'ять. Зокрема, були колишні та чинні високопосадовці. Серед них – мер Києва Віталій Кличко, Олександр Мороз, Олександр Ткаченко. Також прийшли брати Суркіси.