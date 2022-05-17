Маск допустив зупинку процесу купівлі Twitter

Ілон Маск заявив, що не буде продовжувати угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів, повідомляє Економічна правда.

Про це він написав у своєму Twitter.

Мільярдер написав, що "ця угода не може просунутися далі", якщо Twitter не надасть докази своїх заяв. Соцмережа стверджує, що кількість ботів не перевищує 5% щоденних активних користувачів щомісячно протягом кварталу. Зокрема, така цифра зазначена у розкритті інформації для американського регулятора фондового ринку (SEC).

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.This deal cannot move forward until he does. — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

Проте мільярдер на конференції у Маямі заявив, що фейкові користувачі становлять щонайменше 20% усіх акаунтів Twitter, і допускає, що цифра може сягати 90%.

Параґ Аґравал, СЕО компанії, після закиду Маска публічно пояснив методологію підрахунку частки ботів у Twitter. На це Маск запитав, чому Twitter просто не зв’яжеться з користувачам, аби вони підтвердили свою особу.

Акції Twitter подешевшали ще на 3,2% на передринкових торгах у Нью-Йорку після падіння на понад 8% попереднього дня.