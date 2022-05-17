Маск допустив зупинку процесу купівлі Twitter
Ілон Маск заявив, що не буде продовжувати угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів, повідомляє Економічна правда.
Про це він написав у своєму Twitter.
Мільярдер написав, що "ця угода не може просунутися далі", якщо Twitter не надасть докази своїх заяв. Соцмережа стверджує, що кількість ботів не перевищує 5% щоденних активних користувачів щомісячно протягом кварталу. Зокрема, така цифра зазначена у розкритті інформації для американського регулятора фондового ринку (SEC).
Проте мільярдер на конференції у Маямі заявив, що фейкові користувачі становлять щонайменше 20% усіх акаунтів Twitter, і допускає, що цифра може сягати 90%.
Параґ Аґравал, СЕО компанії, після закиду Маска публічно пояснив методологію підрахунку частки ботів у Twitter. На це Маск запитав, чому Twitter просто не зв’яжеться з користувачам, аби вони підтвердили свою особу.
Акції Twitter подешевшали ще на 3,2% на передринкових торгах у Нью-Йорку після падіння на понад 8% попереднього дня.