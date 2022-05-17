НПУ: суд арештував 434 залізничні вагони російських компаній
Суд наклав арешт на залізничні вагони російських компаній на суму понад 300 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Наразі 434 вагони передані в управління до АРМА з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима.
Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.
"Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, за клопотанням Офісу Генерального прокурора на зазначені вагони було накладено арешт", - йдеться у повідомленні.