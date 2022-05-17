НПУ: суд арештував 434 залізничні вагони російських компаній

Суд наклав арешт на залізничні вагони російських компаній на суму понад 300 млн грн.﻿ Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Наразі 434 вагони передані в управління до АРМА з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима.

Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.