ОГП: Миколаїв обстріляли забороненими касетними боєприпасами
Російські окупанти обстріляли Миколаїв забороненими касетними боєприпасами – прокуратура розпочала розслідування. Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора України, повідомляє Українська правда.
"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться в повідомленні.
За даними слідства, 16 травня російські війська обстріляли один із районів міста Миколаєва, використавши заборонені міжнародними нормами касетні боєприпаси.
Внаслідок обстрілу один чоловік отримав осколкові поранення.
Також зафіксовано факти ураження житлових будинків, автотранспорту та об'єктів міської інфраструктури.