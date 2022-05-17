ОК "Північ": війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини

Ворожі війська продовжують обстрілювати з боку Російської Федерації прикордонні населені пункти Сумщини. Про це повідомило﻿ оперативне командування "Північ".

"Сьогодні близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку РФ в районі Есмані. З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території РФ. Близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.