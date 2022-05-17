Верещук: гуманітарна операція на "Азовсталі" триває

Гуманітарна операція на "Азовсталі" у Маріуполі триває, влада працює над наступними етапами.

Про це заявила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених", – зазначила вона.

Верещук додала, що триває робота над наступними етапами гуманітарної операції.

"Дасть Бог, все буде добре", – заявила урядовиця.