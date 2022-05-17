ГУР МО: Кремль показово карає командирів за поразки в Україні

За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що за час війни "ніяких стратегічних завдань, які були пафосно оголошені Путіним у промові 23 лютого" , російським окупаційним військам виконати не вдалося, а "непереможна та легендарна" армія виявилася "ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників і трусів під керівництвом бездарів і злодіїв" .

"Некомпетентність російської військової верхівки перевершила всі очікування світової спільноти. Щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з'єднань", – ідеться в повідомленні ГУР.

У розвідці пояснюють, що для того, щоб зменшити наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з'єднань, а пошук винних розпочали у "найкращих сталінських традиціях" .

Так, повідомляється, що за "героїчну втрату" гордості ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" було відсторонено з посади та заарештовано командувача чорноморського флоту віце-адмірала Ігоря Осипова. Слідчі дії також було розпочато стосовно його першого заступника, віце-адмірала Сергія Пінчука.

Також за безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки відсторонено з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією Росії.

З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Кисіль. "Попри наказ вищого керівництва" генерал нібито відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.

У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань відсторонено з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Усунули з посади та командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.