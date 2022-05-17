Україна, Польща та Словенія домовилися про взаємне визнання цифрових документів

Голова Мінцифри Михайло Федоров зустрівся з державним секретарем, заступником голови канцелярії Ради міністрів Республіки Польща Янушем Цешинські та міністром цифрової трансформації Словенії Марком Борісом Андріяничем.

Про це Федоров написав у Telegram﻿.

Під час зустрічі домовились про старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів﻿, а також про взаємне визнання електронних підписів із Польщею.

"Це відкриє революційні можливості для нашого бізнесу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн" , - написав Федоров.

Також разом із Польщею та Словенією Україна стане однією з перших країн-учасників пілотного – ID Wallet.

Зазначається, що Польща почала приймати "Дію" при перетині кордону для ідентифікації особи, також у польському застосунку mObywatel з'явився спеціальний цифровий документ для українців.

Окрім того, завдяки міністрам цифрової трансформації ЄС Україна змогла отримати 5 тисяч терміналів Starlink, написав Федоров.