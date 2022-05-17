Україна, Польща та Словенія домовилися про взаємне визнання цифрових документів
Голова Мінцифри Михайло Федоров зустрівся з державним секретарем, заступником голови канцелярії Ради міністрів Республіки Польща Янушем Цешинські та міністром цифрової трансформації Словенії Марком Борісом Андріяничем.
Про це Федоров написав у Telegram.
Під час зустрічі домовились про старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів, а також про взаємне визнання електронних підписів із Польщею.
"Це відкриє революційні можливості для нашого бізнесу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн", - написав Федоров.
Також разом із Польщею та Словенією Україна стане однією з перших країн-учасників пілотного – ID Wallet.
Зазначається, що Польща почала приймати "Дію" при перетині кордону для ідентифікації особи, також у польському застосунку mObywatel з'явився спеціальний цифровий документ для українців.
Окрім того, завдяки міністрам цифрової трансформації ЄС Україна змогла отримати 5 тисяч терміналів Starlink, написав Федоров.