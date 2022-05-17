Зеленський заявив про продуктивні перемовини з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський заявив про продуктивні перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це він написав у Twitter﻿.

"Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС" , - написав він.

Held productive talks with @Bundeskanzler. Discussed the situation on the frontline, further pressure on Russia, sanctions increase, the prospects of peace. Appreciate ???????? support, including defensive one. We count on further ???????? assistance on ???????? path to full membership in the #EU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

Як раніше повідомив заступник голови ОП Андрій Сибіга, також сьогодні має відбутись розмова Зеленського з президентом Франції Макроном.