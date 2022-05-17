Зеленський заявив про продуктивні перемовини з Шольцом
Президент України Володимир Зеленський заявив про продуктивні перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це він написав у Twitter.
"Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС", - написав він.
Як раніше повідомив заступник голови ОП Андрій Сибіга, також сьогодні має відбутись розмова Зеленського з президентом Франції Макроном.