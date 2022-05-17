Пєсков: Путін знає, куди веде країну
Президент Росії Володимир Путін знає, куди веде свою країну. Про це заявив у вівторок, 17 травня, його речник Дмитро Пєсков, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.
"Ми впевнені, що переможемо, Путін знає, куди веде країну", – заявив він, говорячи про війну з Україною.
Він зазначив, що будь-яка війна закінчується миром, і голос Росії чутимуть,
"ми впевнено стоятимемо на ногах".
Пєсков також заявив, що
"Росія намагалася докричатися до Заходу і домовитися про нові принципи безпеки, але її не дуже слухали".
Зокрема, за його словами, США стали ворожою для Росії державою. За його словами, саме існування Росії є подразником колективного Заходу.
"Якщо держава не виявляє наполегливість, так само як окрема людина, якщо держава не виявляє принциповості з основних питань існування, так само як окрема людина, ця держава втрачає свою незалежність, втрачає свою суверенність, суверенітет", – сказав представник Кремля.