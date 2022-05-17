Подоляк: процес перемовин між Україною та РФ призупинений
Переговорний процес між Україною та Росією призупинений, оскільки після стамбульського комюніке не було якогось суттєвого просування.
Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Але будь-яка війна все одно завершуватиметься за столом переговорів і модеруватиме цей процес, як мені здається, буде пан Зеленський", - розповів Подоляк.
Він також наголосив, що віддавати щось, аби зберегти обличчя Путіну, Україна не збирається.
"Це не предмет торгу. Війна не закінчиться, якщо ми щось віддамо. Це, по-перше, неприйнятно для України, про це неодноразово говорив президент. І це не сприйме українське суспільство. Воно заплатило величезну ціну не для того, щоб щось віддати", - наголосив він.
Подоляк зазначив, що ще одне підписання домовленостей як Мінськ-2 тільки відтермінує нову війну, більш масштабну.
У МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу.