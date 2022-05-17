Голова Сумської ОВА: триває бій на півночі області

У Сумській області на півночі Шосткинського району наразі триває бій з російськими окупантами, є спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди.

Про це станом на 14:00 17 травня повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди. Вздовж кордону є пожежі, спричинені обстрілами" , - написав він.

Він додав, що з самого ранку тривають обстріли Сумської області з території Росії.

"Близько 5 влучань в районі Есмані. Близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич" , - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Живицький уточнив, що прориву державного кордону не зафіксовано. Утім, провокаційні обстріли з території Росії продовжуються.