ОВА: у Харківській області заборонили продаж алкоголю

На всій території Харківської області заборонено продаж алкогольних напоїв від 17 травня і до кінця дії воєнного стану. Про це повідомив﻿ очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свідомими і відповідальними.

Підписав наказ про заборону на всій території Харківської області продажу алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії воєнного стану" , - написав очільник ОВА.

Синєгубов зазначив, що заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00.