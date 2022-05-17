ОВА: у Харківській області заборонили продаж алкоголю
На всій території Харківської області заборонено продаж алкогольних напоїв від 17 травня і до кінця дії воєнного стану. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свідомими і відповідальними.
Підписав наказ про заборону на всій території Харківської області продажу алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії воєнного стану", - написав очільник ОВА.
Синєгубов зазначив, що заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00.
"Повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур. Тобто носять форму, мають озброєння та спецзасоби", - наголосив він.