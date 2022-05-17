Міноборони: іншої формули порятунку захисників Маріуполя не було
Іншої формули порятунку захисників Маріуполя з Азовсталі не може бути. Про це, із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, повідомляє прес-служба міністерства.
"Ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива у цій ситуації, та іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути у цій ситуації. Це був єдиний вихід", - наголосила вона на брифінгу.
За словами Маляр, операція проводитиметься до повернення українських військових на підконтрольну Україні територію.
"Наразі процес порятунку, сама операція триває. Ця тема є надзвичайно чутливою, і це означає, що ми не можемо поширювати інформацію про її деталі, оскільки будь-яка інформація може зашкодити цьому процесу", - пояснила вона.
Маляр наголосила, що захисники Маріуполя повністю виконали своє бойове завдання.
"Ми маємо ще раз згадати, що захисники Маріуполя – це і Національна гвардія, це і Національна поліція, це прикордонники, це Збройні сили України, зокрема 36-а бригада морської піхоти, це територіальна оборона Маріуполя, і вони своє бойове завдання повністю виконали", - резюмувала заступник міністра оборони.