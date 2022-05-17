Міноборони: іншої формули порятунку захисників Маріуполя не було

Іншої формули порятунку захисників Маріуполя з Азовсталі не може бути. Про це, із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, повідомляє прес-служба﻿ міністерства.

"Ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива у цій ситуації, та іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути у цій ситуації. Це був єдиний вихід" , - наголосила вона на брифінгу.

За словами Маляр, операція проводитиметься до повернення українських військових на підконтрольну Україні територію.

"Наразі процес порятунку, сама операція триває. Ця тема є надзвичайно чутливою, і це означає, що ми не можемо поширювати інформацію про її деталі, оскільки будь-яка інформація може зашкодити цьому процесу" , - пояснила вона.

Маляр наголосила, що захисники Маріуполя повністю виконали своє бойове завдання.