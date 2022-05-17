Валютний ринок в умовах війни: 83-й день

У вівторок 17 травня робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю 13 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 73,59 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 140,18 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 139,72 млн. доларів, у євро – на 0,46 млн. доларів в еквіваленті. Вже четвертий день поспіль операції у євро мають дуже незначний обсяг.

За даними Нацбанку, 13 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 58,4 млн доларів: на 216,9 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 158,6 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,8015 гривень, а продають по 31,1095 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 17 травня зріс на 1 621,07 млн. і склав 56 482,32 млн. гривень.

Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам будуть запропоновані три випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 6 місяців та 1,5 року. Нагадаємо, тижнем раніше Мінфін розмістив таких цінних паперів на суму 4,74 млрд гривень.

Сьогодні на готівковому валютному ринку відновилося зростання курсу долара. Ще вранці у столиці «американця» продавали по 34,50-34,55 гривень, але на момент написання статті цінник виріс на 25 копійок, до 34,75-34,80 гривень. Ще більше підскочив курс долара до обласних центрів. Так, у Харкові долар зараз продають по 34,80 гривні, Одесі – по 34,90 гривні, а в Черкасах – по 35,30 гривні. Що викликало черговий стрибок курсу, поки що невідомо.

Євро на FOREX у вівторок продовжило зростання, що почалося минулої п'ятниці, і до моменту написання статті досягло позначки 1,0555 долара. Зростає і готівкове євро в Україні: ще вчора у столиці євро можна було купити за 36,20-36,30 гривень, а сьогодні – вже за 36,60-36,70 гривень; зростання за добу склало 40 копійок.

Ціна на біткоїн продовжує здійснювати різкі коливання. Вчора ввечері на біржі Binance біткоїн подешевшав до 29087,04 $, а сьогодні перед обідом виріс до 30788,37 $. На думку аналітиків, великі гравці викуповують усі зниження у район 29000 доларів за монету, нарощуючи свої запаси. Таким чином вони готуються до зростання ціни біткоїну, коли долар у світі знову почне слабшати.