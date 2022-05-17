Yle: парламент Фінляндії підтримав вступ країни до НАТО

Парламент Фінляндії 17 травня підтримав вступ країни до НАТО, за проголосували 188 з 200 депутатів. Про це повідомляє фінський мовник Yle, повідомляє Новое время.

Далі рішення переходить до уряду Фінляндії. Очікується, що засідання пройде пізніше цього дня. Потім рішення має затвердити президент Саулі Нііністе, який 17 травня перебуває з візитом у Швеції.

Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, що на швидке ухвалення фінським парламентом рішення про вступ до НАТО вплинув східний сусід-агресор.

"Головним локомотивом для євроатлантичної інтеграції фінів виявилася Росія - так мотивувати колись нейтральних сусідів ще вміти треба", - написав він на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿.

Також він висловив думку, що подальшого розширення НАТО в Європі не уникнути.