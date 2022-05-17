Голова Мінфіну США закликала Європу збільшити допомогу Україні

Міністр фінансів США Джанет Йеллен закликала лідерів європейських країн збільшити фінансову допомогу Україні на тлі російської агресії. Про це вона заявила на Брюссельському економічному форумі 2022 року, із посиланням на американський Мінфін, повідомляє Укрінформ.

"Відверто прошу всіх наших партнерів приєднатися до нас у збільшенні фінансової підтримки Україні. Наші спільні зусилля мають вирішальне значення для того, щоб українська демократія переважала агресію путіна", – сказала Йеллен.

Вона звернула увагу на те, що протягом кількох місяців, доки не відновиться система зі стягнення податків, Україні будуть потрібні бюджетні кошти для оплати праці солдатів, службовців, виплати пенсій, а також для функціонування економіки, яка задовольняє основні потреби громадян.