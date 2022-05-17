Омбудсмен: окупанти організовують туристичний сезон у Херсонській області

Російські військові під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Арабатській Стрілці у Херсонській області. Про це повідомила﻿ Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, санаторії та бази відпочинку тимчасово окупованого Криму переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. У свою чергу окупанти вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях Херсонської області.

Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини та "створювати безпечні й комфортні умови" для відпочивальників, додала омбудсмен.

"Арабатська Стрілка межує з окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну. Буквально над головами "відпочивальників" будуть постійно пролітати винищувачі, військові гелікоптери, ракети, які несуть смертельну зброю" , - написала вона.

Зазначається, що з кожним днем погіршується екологічна ситуація в акваторії Азовського моря.