СБУ повідомила про запобігання проникненню ворожих ДРГ у Миколаїв

Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу РФ, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва. Про це поінформувала пресслужба відомства у Telegram.

Повідомляється, що агентурну групу було сформовано резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило п'ять осіб із місцевих жителів. За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію про суспільно-політичну обстановку в регіоні та наслідки ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

"Для отримання секретних відомостей, включаючи позиції українських підрозділів, зловмисники намагалися "в темну" використовувати чинних військовослужбовців. Тобто випитували у них секретну інформацію у нібито дружній розмові. Після "успішного" виконання завдань частина агентів мала евакуювати до Криму, іншим обіцяли керівні посади у разі окупації Миколаївщини" , - йдеться у повідомленні СБУ.

Учасників ворожої групи затримано. Їм повідомлено про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).