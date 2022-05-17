Гетьманців попередив про поновлення перевірок бізнесу

Попри воєнний стан в Україні, перевірки бізнесу незабаром повернуться. Про це розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, повідомляє Дзеркало тижня.

Гетьманців у коментарі виданню заявив, що це стосується фактичних перевірок роботи торгівлі, розрахунку в іноземній валюті, камеральних та деяких документальних перевірок.

«Ми проголосували за закон, відповідно до якого поновлюємо фактичні перевірки (тобто перевірки порядку розрахунку) роботи торгівлі, деякі документальні перевірки, які стосуються лише перевірок за заявкою платника, якщо він сам просить нас перевірити. Крім того, відновлюємо перевірки за порушення правил розрахунку в іноземній валюті, коли йде неповернення валютної виручки. Ці перевірки ми теж робитимемо. І камеральні перевірки також повністю відновлюємо» , - сказав він.

Причому для відновлення перевірок бізнесу податковою службою закінчення воєнного стану не потрібно. Цю думку народний депутат підтвердив, обґрунтовуючи поновлення активності податківців початком роботи системи щодо відшкодування ПДВ підприємцям.

«Чому воєнний стан має заважати камеральним перевіркам? Це ж не виїзні перевірки. Усі ці перевірки відновлені у зв'язку з тим, що ми повністю відновлюємо систему від ﻿ шкодування ПДВ. І в нас уже з червня буде працювати система відшкодування ПДВ. А вона не може функціонувати без цих перевірок» , - вважає Гетьманцев.

Як раніше повідомлялося, на початку березня парламент схвалив закони №7121-1 та №7125, які послабили вимоги до бізнесу щодо перевірок та ліцензій, а також визначали особливості подання звітності у період дії воєнного стану.

Зокрема, бізнесу обіцяли, що в період воєнного стану не будуть проводитись жодні перевірки своєчасності та повноти подання звітів або документів звітного характеру. Крім того, дозволялося подавати звіти та інші документи через 90 днів після припинення або скасування воєнного стану.

Також було звільнено від відповідальності платників за неможливості виконання своїх обов'язків. При цьому розпочаті перевірки зупинялися.