Луганська ОВА: окупанти обстріляли евакуаційний автобус

Із Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 30 дорослих та 6 дітей, автобус обстріляли "градами" російські війська, повідомив﻿ очільник Луганскої ОВА Сергій Гайдай.

"У складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами" , - написав він.

Зокрема сьогодні, 17 травня, евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти.