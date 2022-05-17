Луганська ОВА: окупанти обстріляли евакуаційний автобус
Із Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 30 дорослих та 6 дітей, автобус обстріляли "градами" російські війська, повідомив очільник Луганскої ОВА Сергій Гайдай.
"У складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами", - написав він.
Зокрема сьогодні, 17 травня, евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти.
"Автобус потрапив під обстріл, бо траса до сих пір прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "градів". На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці. Також сьогодні врятовано 8 жителів Врубівки та 32 - із Гірської громади. Загалом - 73 особи", - повідомив Гайдай.