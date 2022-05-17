Штаб ТрО: більшість бригад сил тероборони вже беруть участь у боях

Більшість бригад сил територіальної оборони ЗСУ беруть участь у бойових діях у різних регіонах України.﻿ Про це заявив начальник штабу ТрО Сергій Собко на брифінгу, повідомляє Новое время.

"Загалом, із 32 існуючих бригад сил територіальної оборони близько 25 бригад у повному складі або частково вже беруть участь у бойових діях" , - зазначив він.

За словами Собка, частини та підрозділи беруть участь у бойових діях практично з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Наші частини та підрозділи відіграли важливу роль в обороні та звільненні Київської, Чернігівської, Сумської областей. Вже близько 80 діб триває оборона Маріуполя, і низка підрозділів донецької бригади сил територіальної оборони досі разом зі своїми побратимами з інших родів та видів військ виконують завдання там і зараз перебувають на Азовсталі" , - пояснив начальник штабу.

Він також згадав успіхи харківської бригади, яка після тривалих та успішних оборонних боїв пішла у контрнаступ.

"Як відомо, позавчора вийшли на одну з ділянок нашого державного кордону" , - резюмував Собко.

Верховна Рада розширила повноваження територіальної оборони. Наразі бійці ТРО зможуть виконувати свої завдання у районах, де проходять бойові дії.