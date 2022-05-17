ОК "Південь": РФ знову вдарила по мосту через Дністровський лиман

Вночі війська РФ двічі вдарили крилатими ракетами мостом через Дністровський лиман у Затоці Одеської області. Про це повідомив у відеозверненні речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Зазначається, що міст росіяни зруйнували ще до цих обстрілів, він не працював понад два тижні. За словами Назарова, міст настільки пошкодили, що ремонтні роботи вимагатимуть тривалого часу та витрат.

"Але зараз їхнє проведення неможливе, як і експлуатація мосту" , - уточнив спікер.

Нагадаємо, міст над Дністровським лиманом поєднує південну частину регіону з більшою територією Одеської області.