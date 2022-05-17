У Варшаві з'явився центр "Дія.Бізнес"

Для українців за кордоном "Дія" запустила нову послугу, проте вже не онлайн. Українці можуть звертатися за консультаціями. Про запуск першого центру "Дія.Бізнес" за кордоном повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації, повідомляє Сьогодні.

Що тепер доступно українцям

У першу чергу послугами у центрі можуть скористатися ті, хто хоче відкрити власний бізнес.

"Під час російського вторгнення Польща прийняла понад 3 млн вимушених переселенців з України. Потреба продовжувати бізнес у сусідній країні серед наших підприємців значно зросла. Тому Мінцифра відкрила центр "Дія.Бізнес" у Варшаві" , – йдеться у повідомленні.

Загалом у новому центрі можна отримати такі послуги:

проконсультуватися щодо відкриття бізнесу в Польщі;

отримати інформацію щодо статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;

з'ясувати деталі про проживання і працевлаштування в Польщі.

Центр "Дія.Бізнес" розташований у Польщі за такою адресою: Bagatela, 12. Відвідати його можна за попередньою реєстрацією.