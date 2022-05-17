Глава МЗС Німеччини звинуватила Путіна у зростанні цін у світі

Російський президент Володимир Путін несе персональну відповідальність за зростання цін на продовольство та енергоносії. Такої думки дотримується міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. З посиланням на брифінг очільниці МЗС, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Влада РФ веденням війни проти України провокує зростання цін. Окрім того, блокування портів у Чорному морі може призвести до дефіциту зерна.