Міська рада: на Херсонщині російський снайпер убив волонтера

У Херсонській області російський снайпер убив волонтера Антона Кушніра, який вивозив людей із захопленої території, а потім доставляв гуманітарні вантажі. Про це заявив депутат Херсонської міської ради Іван Бебко.

"Вчора, між Херсоном та Миколаєвом російський снайпер, який все чудово бачив, пострілом у голову, підступно вбив Антона Кушніра: Антон їхав першим, близько о 13.00, біла машина, водій та дві жінки з дітьми в машині, позаду їде мікроавтобус, повний людей... Не стало мого партнера, друга, фактично члена моєї родини Антона Кушніра! Він збирався і цього разу повернутися до своєї дружини Людмили до Херсона. Четверо його дітей за кордоном у безпеці" , - написав Бебко у Фейсбуці.

Як розповів Бебко, із самого початку їхня команда розподілила обов'язки: хто що робить, хто залишається у будь-якому разі, хто може виїхати, оскільки багато підприємств, багато працівників, майна, відповідальності. Кушнір сказав, що залишається, стежитиме за бізнесом та буде волонтерити.

То була його чергова, далеко не перша поїздка до Миколаєва. За ці 80 днів Антон вивіз десятки людей і по дорозі назад завіз тонни гуманітарної допомоги херсонцям з волонтерського складу в Миколаєві, розповів депутат міськради.

Народився Антон Кушнір у Хабаровському краї у 1974 році, закінчив там інститут прикордонних військ та був громадянином Росії.

"Так, він досі був громадянином Росії! І, можливо, навіть те падло, що його вбило, приїхало з Хабаровського краю…" , - зазначив Бебко.

Він розповів, що Кушнір, який жив в Україні тривалий час, мав чотирьох дітей, створив цілу низку підприємств разом із партнерами, але так і не зміг отримати громадянство України.

Бебко переконаний, що Кушнір був справжнім українцем, хоч і народженим у Росії.

"Ну який з нього раб російський ?" , – написав депутат міськради.

Кушнір любив свободу, волю у прийнятті рішень, мріяв масштабно, вивчив українську мову і останній рік намагався спілкуватися нею.

Як повідомлялося, на Херсонщині ворог блокує "зелені коридори", евакуацію. Військові Росії викрадають мирних жителів, серед яких журналісти, керівники громад, депутати, активісти, селяни, вчителі. На тимчасово захопленій території регіону вичерпуються ресурси, зупинився бізнес. У Херсоні російські військові захопили гуманітарний хаб, організований для допомоги херсонцям та медустановам.