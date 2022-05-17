Гайдай: окупанти обстріляли автобус з евакуйованими з Сєверодонецька та Лисичанська

У вівторок, 17 травня, із Сєверодонецька та Лисичанська Луганської області вдалося вивести 33 особи, зокрема шістьох дітей. Дорогою окупанти обстріляли автобус із евакуйованими з Градів.﻿ Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

За його словами, дорогою автобус із евакуйованими мирними жителями окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Град. Траса, якою рухалася машина, знаходиться під постійним вогнем противника.

"На щастя, всі цілі. Вони вже у безпеці" , - уточнив глава ОВД.

Він додав, що також евакуювали вісім мешканців Врубівки та 32 — із Гірської громади. Загалом за сьогоднішній день вдалося вивести 73 особи.