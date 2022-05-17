ГБР: під Києвом виявлено бізнес олігарха, наближеного до Кремля

Державне бюро розслідувань встановило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Про це повідомляє прес-служба ГБР.

Зазначається, що Молчанов є колишнім членом "ради федерації федеральних зборів РФ", наближеним до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора. Співробітники ДБР встановили, що виробництво Київської області входить до холдингу російського олігарха.

"Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої «материнської компанії» з Росії. Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тому за рахунок отриманих коштів від українського суспільства сплачувались податки та збори до бюджету країни-окупанта , фінансувався її силовий блок та оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", – ідеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Також повідомляють, що співробітники Державного бюро розслідувань провели комплекс слідчих дій, спрямованих на документування фактів протиправної діяльності.

"Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об'єктів підприємства, пов'язаного з російським капіталом", – зазначається в повідомленні.

Наразі триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України") та ч. 3 ст. 436-2 ("Виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників") Кримінального кодексу України.

Наголошується, що процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.