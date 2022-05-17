У МВС прогнозують швидке вирівнювання сил у війні

На початку вторгнення сили РФ переважали українці у вісім разів, після їхнього вирівнювання Україна зможе відвоювати всі окуповані території. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов, повідомляє Корреспондент.

За його словами, ЗСУ зараз отримують дуже велику кількість техніки, а в окупантів її кількість зменшується.

"Якщо ми говоримо про людський та військовий ресурс, то ми повинні розуміти, що в Росії цього всього немає. Нас активно підтримують західні партнери, постійно виділяються великі кошти і надходить озброєння" , - говорить Смирнов.

Він зазначив, що у Росії лише збільшується перелік населених пунктів, де їх розбиває ЗСУ.

"Ми змогли зупинити ворога і не дали йому можливості рухатися далі. А вже тепер, ми ще й проводимо успішні контроперації на окремих ділянках фронту. Станом на зараз ми маємо достатній запас резервістів і військової техніки" , - розповів представник МВС.

Смирнов вважає, що незабаром сили України переважатимуть російських.