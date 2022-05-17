У МВС прогнозують швидке вирівнювання сил у війні
На початку вторгнення сили РФ переважали українці у вісім разів, після їхнього вирівнювання Україна зможе відвоювати всі окуповані території. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов, повідомляє Корреспондент.
За його словами, ЗСУ зараз отримують дуже велику кількість техніки, а в окупантів її кількість зменшується.
"Якщо ми говоримо про людський та військовий ресурс, то ми повинні розуміти, що в Росії цього всього немає. Нас активно підтримують західні партнери, постійно виділяються великі кошти і надходить озброєння", - говорить Смирнов.
Він зазначив, що у Росії лише збільшується перелік населених пунктів, де їх розбиває ЗСУ.
"Ми змогли зупинити ворога і не дали йому можливості рухатися далі. А вже тепер, ми ще й проводимо успішні контроперації на окремих ділянках фронту. Станом на зараз ми маємо достатній запас резервістів і військової техніки", - розповів представник МВС.
Смирнов вважає, що незабаром сили України переважатимуть російських.
"І ця чаша терезів, поки що на боці окупантів, але ця перевага стрімко скорочується. І ми переконані, що дуже скоро сили будуть рівними, а потім і ВСУ отримає суттєву перевагу, яку ми побачимо на карті звільнених територій", - заявив він.