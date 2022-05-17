Держдума РФ хоче заборонити обмін бійців "Азова"

Держдума РФ у середу розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих "нацистських злочинців", а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського батальйону "Азов" терористичною організацією. Таку інформацію розповсюджують росЗМІ, повідомляє Українська правда.

Депутати Держдуми підтримали пропозицію голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова розглянути в середу проєкт ухвали про "недопущення обміну нацистських злочинців".

Раніше речник Держдуми В'ячеслав Володін під час пленарного засідання у вівторок заявив, що "нацистські злочинці" не повинні підлягати обміну, і Росія робить все для того, щоб вони постали перед судом.

Він доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з батальйону "Азов".

Водночас Верховний суд Росії 26 травня розгляне справу про визнання українського батальйону "Азов" терористичною організацією, повідомляється на сайті Мін'юсту.